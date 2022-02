Terrorismo: comandante Centcom McKenzie, "obiettivo era cattura non uccisione Al Qurayshi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo del raid condotto dalle Forze speciali degli Stati Uniti nel nord della Siria, in cui il comandante dello Stato islamico (Is) Abu Ibrahim al Hashimi Al Qurayshi è morto facendo detonare una cintura esplosiva, era di catturare il ricercato senza ucciderlo. Lo ha detto il generale Kenneth McKenzie, al vertice del Comando combattente unificato delle forze armate degli Stati Uniti (Centcom), durante una conferenza stampa. "Le forze speciali statunitensi sotto il comando operativo del Centcom hanno condotto un raid in elicottero nei pressi di Idlib per catturare il leader dell'Is, e dico catturare. Questo era l'intento della missione", ha detto McKenzie. Le parole dell'Alto ufficiale dell'esercito statunitense arrivano in seguito alle dichiarazioni del vice portavoce delle Nazioni Unite (Onu), Farhan Haq, che si era definito "preoccupato dal numero di vittime civili riportate nell'operazione di Washington" ritenendo "necessaria un'indagine". Durante lo scontro a fuoco scoppiato nell'arco dell'operazione tra i membri della squadra speciale e i militanti dell'Is, 13 civili sono rimasti uccisi, tra cui anche donne e bambini. (Nys)