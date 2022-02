Russia-Francia: colloquio Putin-Macron, focus su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo francese, Emmanuel Macron, hanno discusso oggi della situazione in Ucraina e delle proposte di Mosca sulle garanzie di sicurezza durante una conversazione telefonica. Lo riferisce una nota del Cremlino. "È proseguito un dialogo sostanziale sulla situazione intorno all'Ucraina e sulle questioni relative all'iniziativa russa di sviluppare garanzie legali a lungo termine per la sicurezza della Russia", ha affermato il Cremlino in una nota, aggiungendo che Putin ha richiamato l'attenzione di Macron sulle dichiarazioni e le azioni provocatorie di Kiev.(Rum)