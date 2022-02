© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il vice presidente, Daniele Leodori presentano “Pnrr e Fondi Europei e nazionali. Il Lazio parte. 15,2 miliardi di investimenti. Per far bene, per tutti”. Roma, Camera di Commercio, Sala del Tempio di Adriano, Piazza di Pietra (ore 12:00) (segue) (Rer)