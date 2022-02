© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- VARIE- Camera ardente di Monica Vitti in Campidoglio. Sala della Protomoteca. (ore 10:00-18.00). Alle ore 9:30 il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri accoglierà il feretro e la famiglia dell'attrice nella piazzetta dell'Avvocatura.- “Restart Tourism - Strumenti, politiche e strategie per il rilancio dell’industria turistica post Covid”. Evento, durante il quale saranno presentati i risultati dello studio realizzato da Unindustria con il contributo della Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con Deloitte, contenente proposte concrete di riposizionamento strategico del settore turistico, a seguito delle profonde trasformazioni determinate dalla pandemia da Covid-19 in questo specifico segmento di mercato. Apriranno i lavori il presidente di Unindustria, Angelo Camilli e Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato - Sport e Salute SpA, che ospiterà l’evento. Seguiranno gli interventi di Lorenzo Tagliavanti, presidente Camera di commercio di Roma, Fausto Palombelli, presidente Sezione Industria del Turismo e del Tempo libero Unindustria che presenterà i risultati della ricerca “Restart Tourism” insieme a Luca Petroni di Deloitte Financial Advisory. Le conclusioni saranno affidate al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Roma, Sala Conferenze dello Stadio Olimpico, Via dei Gladiatori 2 (ore 10:00) (segue) (Rer)