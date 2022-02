Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- I primi 100 giorni di Sinistra Civica Ecologista al governo di Roma. Intervengono: Andrea Catarci, assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti, Alessandro Luparelli, capogruppo Sinistra Civica Ecologista Assemblea Capitolina, Michela Cicculli, consigliera Sinistra Civica Ecologista Assemblea Capitolina e presidente della Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale, Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio VIII, Roberto Eufemia, consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale, Marilena Grassadonia, attivista diritti civili. Nel corso della conferenza stampa verrà illustrato un primo bilancio delle azioni portate avanti dall'inizio del mandato e verrà annunciato il programma della due giorni "TrasformAzioni" che prevede, il 5 febbraio, eventi diffusi nei Municipi e, il 6 febbraio, un'assemblea pubblica con tavoli tematici per stabilire insieme le priorità per il rilancio di Roma e la cura della comunità cittadina. Roma, Campidoglio – Sala del Carroccio. Diretta streaming sulla pagina Facebook di Sinistra civica ecologista Roma (ore 14:00)- Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti, Uiltucs Roma e Lazio insieme alle lavoratrici e ai lavoratori che operano all'interno delle mense scolastiche di Roma Capitale, saranno in presidio presso il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici per rivendicare il rispetto da parte delle aziende della clausola sociale e dell'accordo del 20/12/2021 e la piena applicazione del capitolato d'appalto per garantire qualità del lavoro e del servizio. Roma, via Capitan Bavastro 94 (ore 14:00)