Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- VARIE- Manifestazione presso la stazione Termini contro i processi di emarginazione sociale e di allontanamento di ogni forma di povertà dal centro della città promossa da Asia Usb. Roma, piazza dei Cinquecento (ore 16:30)- Al via il tour di Libera di Abortire, la rete per un aborto sicuro e informato. Prima tappa a Roma, dove è prevista la proiezione della video inchiesta "Italy's fetus graveyard", realizzata lo scorso mese da Flavia Cappellini per Al Jazeera English, insieme alla protagonista Francesca Tolino la cui mobilitazione diede il via allo scandalo del cimitero dei feti al Flaminio. Con le promotrici della campagna ci saranno anche alcuni ospiti, tra cui Michela Cicculli presidente della Commissione pari opportunità al Comune di Roma, Alessandro Capriccioli consigliere +Europa/Radicali della Regione Lazio e Nastassja Habdank consigliera del Partito Democratico in III Municipio. Roma, Caffè Letterario, via Ostiense 95, (ore 17:00-20:00) (Rer)