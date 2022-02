Quirinale: gli auguri a Mattarella del presidente del Consiglio regionale della Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha partecipato questo pomeriggio a Montecitorio, in qualità di delegato della Sardegna, al giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “E’ stata una cerimonia – ha detto il presidente Pais – in cui era tangibile il comune apprezzamento al Presidente Mattarella che da oggi ha cominciato il suo nuovo settennato. Nel suo discorso il Capo dello Stato ha puntato su temi cari anche alla nostra terra: il ruolo delle Autonomie, le riforme, Il pluralismo delle istituzioni come rafforzamento della democrazia e della società, il superamento della pandemia, la lotta alle diseguaglianze e l'impegno per dare dignità a tutte le persone”. “Un discorso che guarda al futuro per un paese più giusto, tema centrale dell’intervento del presidente Mattarella – ha concluso Pais - che affronta la questione della riforma della giustizia affinché i cittadini riacquisiscano fiducia nella magistratura quale istituzione fondamentale della nostra democrazia. Un discorso di grande levatura che ci aiuta a guardare al futuro con ottimismo. Buon lavoro presidente Mattarella, la Sardegna confida in lei come garante delle istituzioni e della nostra Costituzione”. (Rsc)