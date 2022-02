Roma: Gualtieri firma ordinanza movida violenta, fino al 6 marzo minimarket chiusi alle 22

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l'ordinanza per contrastare la movida violenta nelle zone interessate dal fenomeno nei Municipi I e II della Capitale, in particolare Trastevere, Campo de' Fiori e San Lorenzo. Come già annunciato l'atto prevede la chiusura dei minimarket alle 22:00 e avrà validità fino al 6 marzo. (Rer)