Usa: Biden su criminalità urbana, "tagliare fondi alla Polizia non è la soluzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato di essere contrario alla riduzione dei finanziamenti alla polizia, nel momento in cui diverse grandi città del Paese stanno assistendo ad un aumento del tasso di violenza urbana e della criminalità. "Sindaco Adams, io e te siamo d'accordo, la risposta è non abbandonare le nostre strade, non è questa la risposta", ha detto Biden rivolgendosi al sindaco di New York, Eric Adams. “La risposta è riunirsi, polizia e comunità, creando fiducia e rendendoci tutti più sicuri. La risposta non è de-finanziare la polizia, è dare gli strumenti, la formazione, i fondi per essere partner, per essere protettori", ha aggiunto Biden in un commento durante la visita al dipartimento di polizia di New York a Lower Manhattan. "Non si tratta di tagliare i finanziamenti, si tratta di finanziare e fornire i servizi aggiuntivi di cui si ha bisogno, oltre a qualcuno con una pistola legata al fianco", ha aggiunto il presidente, sottolineando che dovrebbero esserci anche più assistenti sociali e operatori della salute mentale che lavorino con la polizia.(Nys)