Brasile: Volvo annuncia investimenti per 1,5 miliardi di real per camion e autobus elettrici

- La compagnia automobilistica svedese Volvo ha annunciato che nei prossimi tre anni avvierà in Brasile un processo di rinnovamento della produzione per iniziare a produrre autobus e camion completamente elettrici. Il piano fa parte del nuovo programma di investimenti da 1,5 miliardi di real (251 milioni di euro), annunciato dai vertici dell'azienda. Secondo i programmi, lo stabilimento Volvo di Curitiba (stato di Paranà) produrrà solo veicoli a zero emissioni di anidride carbonica dal 2040. Volvo è il primo produttore di veicoli commerciali installato in Brasile a chiarire la sua posizione sull'elettrificazione. I vertici dell'azienda ammettono che questo processo in America latina sarà più lento che in Europa, ma non lasciano dubbi sul tipo di energia che guiderà i suoi veicoli in un futuro non troppo lontano. La produzione dei veicoli elettrici del marchio svedese in Brasile dovrebbe iniziare dal 2025, a partire dagli autobus urbani. Questi veicoli infatti sono usati su circuiti ripetitivi che spesso non superano i 250 chilometri al giorno, un dato che soddisfa l'autonomia delle batterie. Più lungo il percorso di elettrificazione per autobus turistici, camion e autoarticolati utilizzati per viaggi a lunga percorrenza.(Brb)