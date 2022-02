Usa-Venezuela: dipartimento di Stato, preoccupazione per sostegno Iran a Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato Usa per l'emisfero Occidentale, Brian Nichols, ha definito "profondamente preoccupanti" le azioni e le posizioni adottate dall'Iran a sostegno del governo venezuelano di Nicolás Maduro, invitando il suo governo e i legislatori statunitensi a utilizzare gli strumenti disponibili per far rispettare le sanzioni in vigore verso Teheran e Caracas. "La presenza dell'Iran in paesi come il Nicaragua, le azioni per aiutare il regime di Maduro in Venezuela a eludere le sanzioni, così come Cuba, sono profondamente preoccupanti e penso che dobbiamo essere vigili su questa minaccia. Che i regimi di sanzioni internazionali siano rispettati, ha affermato Nichols. La Repubblica islamica è diventata uno dei principali partner commerciali e responsabile della fornitura di combustibili in Venezuela, un paese un tempo produttore ed esportatore di petrolio.(Nys)