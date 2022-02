Sardegna: ordinanza del governatore, test antigenico sufficiente per diagnosi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un test antigenico positivo è ritenuto sufficiente e non comporta un obbligo di conferma con test molecolare per la diagnosi di infezione da Sars-Cov-2, per la definizione di caso confermato SarsCov-2 e per le conseguenti disposizioni di isolamento o quarantena disposti dai Servizi di igiene e sanità pubblica. Lo dispone l'ordinanza firmata questa sera dal presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas. Nel documento si precisa che questa disposizione si applicano unicamente ai test antigenici eseguiti dai soggetti autorizzati dalla Regione Sardegna ma non ai test antigenici autosomministrati. “Al fine di assicurare la tempestiva presa in carico dei casi positivi si legge nell'ordinanza - tutti i soggetti autorizzati all’esecuzione di test antigenici dovranno garantire l’inserimento dei dati nei sistemi informatici regionali già in uso e secondo le medesime modalità fino ad ora adottate, avendo cura di verificarne preventivamente l’identità personale”. Nel documento firmato dal governatore sardo, inoltre, si evidenzia che la diagnosi di infezione da Sars-CoV-2 in pazienti ospedalizzati, o per i quali deve essere disposta l’ospedalizzazione, deve essere confermata a mezzo di apposito test molecolare. (Rsc)