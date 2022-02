Brasile: Covid, terapie intensive occupate per oltre l'80 per cento in 9 Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'occupazione dei posti letto di terapia intensiva destinati alla cura dei pazienti affetti da Covid-19 nel Sistema sanitario nazionale del Brasile (Sus) ha superato l'80 per cento in nove stati e 13 capitali. Lo riferisce l'istituto di ricerca scientifica collegato al ministero della Salute, Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz). I ricercatori ritengono che l'occupazione per oltre l'80 per cento costituisca una situazione di "allerta critica". Le condizioni più preoccupanti sono al momento quelle degli stati di Mato Grosso do Sul (103 per cento), Distretto federale (97), Mato Grosso (91), Goiás (91), Pernambuco (88), Piauí (87), Rio Grande do Norte (86), Espírito Santo (83) e Amazonas (80). (segue) (Brb)