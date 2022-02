Brasile: Covid, terapie intensive occupate per oltre l'80 per cento in 9 Stati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le capitali 13 di trovano in zona di "allerta critica": Campo Grande (Mato Grosso do Sul, 109 per cento), Brasilia (Distretto federale, 97), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 95), Cuiabá (Mato Grosso, 92), Goiania (Goias, 91) Natal (Rio Grande do Norte, 89), Belo Horizonte (Minas Gerais, 86 per cento), Teresina (Piauì, 83), Macapá (Amapà, 82), Maceió (Alagoas, 81),Manaus (Amazzonia, 80), Fortaleza (Cearà, 80 per cento), Vitória (Espirito Santo, 80). I ricercatori sottolineano che, nonostante ciò, lo scenario non è lo stesso del momento più critico della pandemia, tra marzo e giugno 2021, quando la maggior parte del Paese era in zona di allerta critica e il numero di posti letto per covid- 19 era maggiore. (segue) (Brb)