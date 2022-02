Brasile: Covid, terapie intensive occupate per oltre l'80 per cento in 9 Stati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel paese sono stati inoltre registrati 188.552 contagi nelle ultime 24 ore. il bilancio complessivo dei casi in Brasile si attesta ad almeno 25.813.685 da inizio pandemia. La media giornaliera di nuovi contagi ha raggiunto negli ultimi sette giorni quota 179.962 in crescita dell'63 per cento rispetto alle precedenti due settimane, ma in calo rispetto ai due giorni precedenti: 184.437 casi il 2 febbraio e 188.451 l'1 febbraio, quest'ultimo il dato più alto dall'inizio della pandemia e picco per l'ondata causata dalla variante omicron. L'inversione di tendenza confermata per il secondo giorno, arriva dopo quattordici record giornalieri assoluto consecutivo nella media dei contagi. Nel corso della precedente ondata pandemica, nel corso del 2021, il record della media giornaliera di casi era stato registrato il 23 giugno, con 77.295 casi, meno della metà di del dato attuale. (segue) (Brb)