Usa: maltempo sulla costa orientale, scuole chiuse e traffico ridotto in diversi Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tempesta invernale, definita “tentacolare” dagli esperti, ha costretto diversi Stati Usa della costa orientale a chiudere le scuole e a interrompere in modo massiccio i trasporti stradali e aerei. Lo scrive il sito statunitense “Axios”, precisando che il maltempo continuerà a colpire gli Stati centrali, orientali e meridionali anche nei prossimi giorni. Sono stati emessi avvisi meteorologici per tempesta invernale e ghiaccio che interesseranno oltre 110 milioni di persone dal New Mexico al Canada. Diversi governatori hanno dichiarato lo stato di emergenza, poiché la neve e la pioggia hanno colpito gran parte del territorio. Oltre 5.500 voli negli Stati Uniti sono stati cancellati, secondo il sito di monitoraggio dei voli FlightAware. L'aeroporto internazionale di Worth, uno degli snodi più trafficati del paese, aveva una sola pista aperta poco dopo mezzogiorno (ora locale). Anche le interruzioni della corrente elettrica dovute all'accumulo di ghiaccio sugli alberi e sulle linee elettriche sono aumentate in diversi Stati, in particolare Texas, Tennessee e Kentucky. Circa 52 mila utenze cittadine in Texas sono rimaste senza elettricità, oltre a oltre 135 mila nel Tennessee, principalmente a Memphis, e 22 mila in Arkansas.(Nys)