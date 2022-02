Brasile-Spagna: ministri Esteri lanciano nuova Commissione bilaterale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'incontro i ministri hanno avuto l'opportunità di affrontare altre questioni, come l'impegno per il multilateralismo. Nell'occasione Albares si è congratulato con il Brasile per l'avvio dei negoziati per l'adesione all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). I ministri hanno anche discusso di questioni economiche. Sul tema, Albares ha affermato di avere "piena fiducia nel potenziale di crescita del Brasile, un Paese molto rilevante per le nostre aziende grazie al contesto di stabilità giuridica e alle indubbie opportunità che il Paese offre", riferisce una nota del ministero spagnolo. (segue) (Brb)