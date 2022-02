© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna è il secondo paese per investimenti diretti in Brasile con uno stock di 79,1 miliardi di dollari investiti nei settori finanziario, dell'informazione e delle comunicazioni, dell'industria estrattiva, dell'elettricità e del gas. È anche l'ottava destinazione per le esportazioni brasiliane (4,05 miliardi di dollari nel 2020). (Brb)