Ucraina: Usa, Russia prepara "video falso" come pretesto per iniziare invasione

- Gli Stati Uniti hanno informazioni d’intelligence circa un piano russo volto a fabbricare un pretesto per invadere l'Ucraina utilizzando un video artefatto che coinvolgerà anche veri e propri attori. Lo ha detto il vice consigliere per la Sicurezza nazionale, Jon Finer, ai microfoni dell’emittente “Nbc News”. "Non sappiamo se questa è la strada che intraprenderanno, ma sappiamo che questa è un'opzione in esame che coinvolgerebbe anche degli attori", ha detto Finer, descrivendo il piano come "estremamente elaborato". Gli attori "interpreterebbero persone in lutto per i loro congiunti uccisi in un finto attacco”, ha spiegato l’esponente dell’amministrazione del presidente Joe Biden, aggiungendo che ciò comporterebbe "l’utilizzo di cadaveri" per rendere il tutto più credibile. Il progetto, dunque, prevede la pubblicazione di un video che servirebbe ad accusare il governo dell'Ucraina di aver condotto un attacco contro i suoi cittadini russofoni.(Nys)