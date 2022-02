Usa: Meta crolla in borsa e chiude in ribasso del 26 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La holding Meta Platforms, società che controlla i prodotti legati al mondo di Facebook, ha vissuto la sua peggior giornata in borsa da quando esiste come società per azioni. Lo riferisce l'emittente "Cnn", precisando che le azioni del gruppo fondato da Mark Zuckerberg hanno chiuso con un ribasso di oltre il 26 per cento a mezzogiorno (ora locale) tagliando quasi 240 miliardi di dollari dal valore di mercato. Non solo Meta ha vissuto un calo nei profitti peggiore del previsto durante gli ultimi tre mesi dello scorso anno, ma ha subito anche una flessione nel mercato pubblicitario e ha rivelato per la prima volta quanto denaro sta perdendo nel suo passaggio al metaverso. La società ha anche registrato un leggero ma sorprendente calo degli utenti giornalieri attivi di Facebook negli Stati Uniti e in Canada rispetto al trimestre precedente. La capitalizzazione di mercato di Meta è ora diminuita di un importo superiore alla valutazione totale della maggior parte delle grandi società, un dato che fa capire quanto il circuito creato da Zuckerberg resti comunque un colosso finanziario. Il valore di mercato perso da Meta, ad esempio, rappresenta da solo più della capitalizzazione di mercato totale di aziende come Oracle e Cisco e quasi quanto il valore totale di Disney. In parole povere, Meta ha appena visto il suo valore di mercato diminuire di più di quanto valgano la maggior parte delle società pubbliche statunitensi.(Nys)