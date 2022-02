Myanmar: segretario di Stato Usa incontra virtualmente attivisti pro-democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato virtualmente alcuni attivisti birmani per conoscere i loro sforzi volti a far tornare sul percorso democratico il loro paese di fronte alle brutali violenze perpetrate dall'esercito dopo il colpo di Stato di un anno fa. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Blinken si è nuovamente impegnato a continuare a lavorare con il popolo birmano per proteggere i suoi diritti umani, fornire assistenza umanitaria e sostenere un movimento pro-democrazia inclusivo e rappresentativo. Il segretario di Stato ha condiviso le azioni diplomatiche ed economiche che il governo degli Stati Uniti sta intraprendendo per risolvere la crisi in Mynmar, inclusa l'imposizione di sanzioni mirate per esercitare pressioni sul regime affinché metta fine alle sue violazioni e abusi dei diritti umani, rilasci tutti coloro che sono detenuti ingiustamente e riporti la Birmania sulla sua strada verso democrazia. Il segretario ha preso atto delle atrocità dei militari e ha sottolineato l'urgenza di metterli di fronte alle loro responsabilità. (Nys)