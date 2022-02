Brasile-Perù: bilaterale tra Bolsonaro e Castillo, impegno a migliorare partnership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, e l’omologo di Perù, José Pedro Castillo Terrones, hanno concordato di rafforzare la cooperazione tra i due paesi relativamente a tutti i settori condivisi tra i due Paesi, tra cui sicurezza, salute, economia e commercio, difesa e cooperazione frontaliera e umanitaria. I presidenti "hanno ribadito la decisione di continuare ad avanzare nella costruzione di un'alleanza strategica tra Brasile e Perù, che si basa sui legami storici di amicizia tra i due popoli, sull'ampio confine comune, sul potenziale di complemento e integrazione tra i due popoli due economie, nel desiderio di approfondire la cooperazione e lo sviluppo sostenibile nel vasto spazio amazzonico che condividono e nella visione condivisa della necessità di promuovere la pace, la democrazia, i diritti umani e lo sviluppo sostenibile in Sud America e nel mondo", si legge nella nota congiunta conclusiva, dettagliata in 13 punti, diffusa al termine dell' incontro bilaterale tenutosi nella città di Porto Velho, nello stato di Rondonia. Il Brasile condivide il suo secondo confine più lungo con il Perù (2.995 chilometri) ed è il quarto partner commerciale del Perù. Gli scambi commerciali nel 2021 hanno raggiunto i 4,26 miliardi di dollari, che rappresentano una crescita del 78,1 per cento rispetto all'anno precedente.(Brb)