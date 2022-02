Spagna: approvata al Congresso riforma del lavoro, passa con un solo voto di scarto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un dibattito parlamentare durato molte ore e la ricerca dei voti utili fino all'ultimo momento il governo spagnolo è riuscito a far approvare al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento) la riforma del lavoro concordata con le parti sociali. Come riferisce il quotidiano "El Pais", l'esecutivo ha ottenuto 175 voti a favore e 174 contrari dopo che Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), il Partito nazionalista basco (Pnv) e Eh Bildu hanno optato per il no sommandosi al Partito popolare (Pp) e a Vox. L'esecutivo, oltre ai voti del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e di Unidas Podemos (Up) ha potuto contare sul Partito democratico europeo catalano (PDeCAT), Más País-Equo, Compromís, Unión del Pueblo Navarro (Upn), Coalición Canaria, Nueva Canarias, Partido regionalista de Cantabria (Prc) e Teruel Existe e Ciudadanos (Cs). Per la prima volta il governo di Pedro Sanchez è riuscito a far approvare un'importante riforma senza i tradizionali alleati, i quali nonostante il voto contrario di oggi non hanno escluso di raggiungere nuovi accordi in futuro. (Spm)