Pechino 2022: ex tedoforo dello Xinjiang esorta boicottaggio totale dei Giochi

- L’ex tedoforo uiguro, Kamalturk Yalqun, ha sollecitato la comunità internazionale a boicottare in blocco le Olimpiadi invernali di Pechino, denunciando le "atrocità" commesse dalla Cina nello regione dello Xinjiang. Lo racconta oggi il quotidiano britannico “The Indipendent”, ricordando che Yalqun aveva trasportato la fiaccola olimpiaca in occasione dei Giochi estivi 2008, sempre ospitati da Pechino. “Mi sembra che i concetti di ‘cittadinanza globale’ e sportività si siano arrestati con questi Giochi Olimpici”, ha dichiarato Yalqun, secondo cui “atrocità” come la violazione dei diritti umani impongono a tutti una presa di responsabilità. L’ex tedoforo e attivista ha ammesso di sentirsi “deluso” da questo parziale boicottaggio, che ritiene debba essere sottoscritto anche dagli atleti. Selezionato come tedoforo all’età di 17 anni, Yalqun ricorda il senso di trepidazione che gli suscitava il poter partecipare alle Olimpiadi, smorzatosi di colpo nel 2016 con l’arresto del padre. Yalqun Rozi, editore di libri sulla letteratura uigura, è stato infatti condannato dalle autorità cinesi a 15 anni di carcere con l’accusa di “sovversione” del potere statale e Yalqun l’avrebbe rivisto solo anni dopo, in un documentario sullo Xinjiang dell'emittente statale “Cgtn”. (segue) (Rum)