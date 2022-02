Pechino 2022: ex tedoforo dello Xinjiang esorta boicottaggio totale dei Giochi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Benché la Cina abbia sempre definito le accuse di genocidio “la menzogna del secolo”, a partire dal 2017 le testimonianze di vittime ed ufficiali circa l’esistenza di “campi di internamento” volti alla “rieducazione” delle minoranze si sono moltiplicate in seno alla comunità internazionale. Amnesty International ne ha raccolte alcune nel rapporto “Cina: ‘Come nemici in guerra’. Internamento di massa, tortura e persecuzione contro i musulmani dello Xinjiang”. Oltre 50 testimoni hanno riferito di aver subito varie forme di maltrattamenti, che comprendevano pestaggi, torture con scariche elettriche e privazione di cibo, acqua e sonno. A conclusioni simili giunge il rapporto presentato a dicembre da un gruppo di avvocati di Londra ed esperti di diritto, che hanno accusato la Cina di “genocidio” contro gli uiguri dello Xinjiang. Il Tribunale degli uiguri ha formalmente stabilito che i funzionari cinesi “hanno inteso distruggere una parte significativa" della minoranza musulmana uigura attuando una vera e propria pulizia etnica. Il verdetto ha inoltre attribuito al presidente Xi Jinping e ad altri funzionari del Partito comunista cinese la "responsabilità primaria" delle repressioni nella regione. Il rapporto non è sfuggito all’attenzione delle Nazioni Unite, che lo hanno definito "profondamente inquietante". A seguito della diffusione del documento, il portavoce dell'Ufficio Onu per i diritti umani, Rupert Colville, non aveva dimostrato particolare stupore nei confronti di tali conclusioni, affermando che gli investigatori dell'Ufficio avevano “pure identificato modelli di detenzione arbitraria e maltrattamenti nelle istituzioni, pratiche di lavoro coercitive e un'erosione dei diritti sociali e culturali in generale". (segue) (Rum)