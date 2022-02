Pechino 2022: ex tedoforo dello Xinjiang esorta boicottaggio totale dei Giochi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dossier Xinjiang potrebbe tuttavia arrivare ad un’importante svolta con la visita nella regione dell’Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, formalmente autorizzata da Pechino dopo le olimpiadi. A confermare la visita di Bachelet dopo anni di richieste mai accolte è stato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, secondo cui Pechino avrebbe esteso l’invito alla funzionaria “molto tempo fa”. “Lo scopo della visita è quello di promuovere lo scambio e la cooperazione”, ha chiarito Zhao, riaffermando l’opposizione di Pechino a qualsivoglia strumentalizzazione politica del viaggio. Le osservazioni di Zhao seguono un’indiscrezione diffusa in precedenza dal “South China Morning Post”, secondo cui la visita di Bachelet dovrebbe avvenire “nella prima metà dell'anno, dopo le Olimpiadi invernali di Pechino” del 4-20 febbraio. Pechino avrebbe autorizzato la visita dopo alcuni cicli di colloqui con la funzionaria e il segretario generale Onu, Antonio Guterres, ponendo un’unica condizione per l’accesso alla regione: l’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani avrebbe dovuto posticipare la pubblicazione di un rapporto sullo Xinjiang dopo le Olimpiadi. (segue) (Rum)