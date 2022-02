Pechino 2022: ex tedoforo dello Xinjiang esorta boicottaggio totale dei Giochi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia delle Olimpiadi, però, non mancano gli inviti alla prudenza. Secondo la speaker della Camera dei rappresentanti Usa, la leader democratica Nancy Pelosi, gli atleti statunitensi impegnati alle Olimpiadi invernali di Pechino del 2022 dovrebbero evitare il rischio di sollevare la questione degli abusi dei diritti umani e di irritare il governo della Cina, poiché è “spietato”. “Direi ai nostri atleti: siete lì per gareggiare. Non rischiate di incorrere nella rabbia del governo cinese, perché si tratta di gente spietata. So che alcuni hanno la tentazione di dire la loro mentre si trovano lì. È una cosa che rispetto, ma sono anche preoccupata per ciò che il governo cinese potrebbe fare alle loro reputazioni, alle loro famiglie”, ha affermato Pelosi in audizione di fronte alla commissione esecutiva del Congresso sulla Cina. Parole che giungono alla vigilia della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali, che gli Stati Uniti hanno deciso di boicottare proprio in ragione dei presunti abusi dei diritti umani commessi dal Partito comunista cinese nella regione dello Xinjiang, nell’estremo ovest del Paese, ai danni della minoranza musulmana uigura. Su queste accuse è intervenuto anche il vice presidente della commissione James McGovern, anch’egli del Partito democratico. “Quando il Comitato olimpico internazionale ha assegnato i giochi a Pechino, nel 2015, la Cina aveva già il peggior primato al mondo in fatto di diritti umani. Da allora la situazione è peggiorata”, ha osservato McGovern, secondo cui il rischio per gli atleti stranieri è “reale”. Secondo Chris Smith, repubblicano del New Jersey, il presidente cinese Xi Jinping dovrebbe essere al Tribunale penale internazionale de L’Aja e non a celebrare l’apertura delle “Olimpiadi del genocidio”. Pelosi, da parte sua, ha anche rivendicato di aver contribuito alla decisione del presidente Joe Biden di boicottare l’evento. “Gli Stati Uniti e la comunità internazionale sanno la verità. La Repubblica popolare cinese sta perpetrando una campagna di violazioni dei diritti umani, incluso un genocidio. Nelle prossime due settimane abbiamo l’urgente dovere morale di far luce sugli abusi perpetrati dalla nazione ospitante. Se non solleviamo il problema a causa di interessi commerciali, perdiamo tutta l’autorità morale necessaria per denunciare le violazioni dei diritti umani ovunque nel mondo. (Rum)