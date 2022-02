Siria-Iraq: premier siriano incontra ministro Risorse idriche iracheno, focus su acque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hussein Arnous, il primo ministro della Siria, ha incontrato oggi a Damasco Mahdi Rashid Al Hamdani, il ministro delle Risorse idriche dell'Iraq, per discutere della gestione della acque del Tigri e dell'Eufrate. Lo riferisce l'agenzia di stampa siriana filo-governativa "Sana". Le due parti si sono dette d'accordo sul trovare un meccanismo congiunto per la ripartizione delle acque del Tigri e dell'Eufrate, i due importanti fiumi condivisi dai due Stati arabi. Nello specifico, i due politici hanno sostenuto che "la collaborazione e gli accordi devono arrivare nel quadro del diritto internazionale e del rispetto reciproco che accomuna i nostri due popoli fraterni". Sul tavolo dell'incontro, anche la possibilità di rafforzare il commercio tra Baghdad e Damasco, tramite lo snellimento delle procedure burocratiche e di sicurezza per i veicoli e le imbarcazioni che trasportano merci da una parte all'altra del confine siro-iracheno. Infine, il premier siriano e il ministro iracheno hanno concordato sull'importanza di condividere dati scientifici e sforzi per contrastare gli effetti del cambiamento climatico nella regione. (Res)