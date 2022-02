Torino: Arcivescovo, tende piazza San Giovanni segno sinergia con Città per bene cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tende sono qui perché c'è stata una ampia e impegnativa sinergia fra istituzioni cittadine, sindaco Lo Russo, gli assessori Rosatelli e Pentenero, il Prefetto Raffaele Ruberto. La Chiesa si è impegnata attraverso la Caritas, con la Croce Rossa e le associazioni che hanno lavorato con le molte realtà del volontariato cattolico e non solo, per offrire tutti quei servizi di accompagnamento alle persone che fanno parte della accoglienza nei dormitori e anche sulla strada. Lo ha affermato l'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia a margine della visita alle tende per l'emergenza freddo allestite di fronte al Duomo di Torino. (segue) (Rpi)