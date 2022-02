Torino: Arcivescovo, tende piazza San Giovanni segno sinergia con Città per bene cittadini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senso dunque di queste tende è sì di affrontare una emergenza: ma è soprattutto quello di continuare e rinforzare un discorso, un dialogo, una relazione con le persone senza fissa dimora. Se ci conosciamo meglio, se siano più vicini, potremo riuscire a fare dei progetti insieme. Per uscire dalle tende, e per rientrare nella città. In più occasioni ho avuto modo di dire che si corre il rischio, a Torino, di vivere in due città diverse. Ma è altrettanto vero che questa è una città che non vuole abbandonare nessuno", ha concluso Nosiglia. (Rpi)