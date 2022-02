Quirinale: Fratoianni, da Mattarella parole preziose su dignità e contro diseguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pari dignità sociale "è un caposaldo di uno sviluppo giusto ed effettivo. Le diseguaglianze non sono il prezzo da pagare alla crescita. Sono piuttosto il freno di ogni prospettiva di crescita. Nostro compito - come prescrive la Costituzione - è rimuovere gli ostacoli. Accanto alla dimensione sociale della dignità, c'è un suo significato etico e culturale che riguarda il valore delle persone e chiama in causa l'intera società. Tanta strada c'è ancora da fare affinché queste importanti parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella vengano comprese e rispettate". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "Sappiamo tutti quanto sarà difficile, quanti saranno coloro - prosegue - che da domani lavoreranno per cancellarne il ricordo e per indebolire la nostra Costituzione. Per questo dobbiamo averne cura. Che non vadano perdute nel vento, che non vengano cancellate dal tempo. Buon lavoro presidente", conclude.(Rin)