Quirinale: capigruppo Lega, da Mattarella discorso da applausi che traccia via della ripresa

22 luglio 2021

- "Applausi convinti e sentiti di tutta la Lega al discorso del presidente Mattarella che ha tracciato la via per uscire dalla crisi. Dalla necessaria riforma del Csm e della giustizia che grazie al referendum proposto dalla Lega potrebbe essere realtà, allo spazio decisivo che va dato alle autonomie in nome del pluralismo delle istituzioni, fino ai passaggi sulla lotta al precariato e sull'immigrazione incontrollata che deve vedere la fine della vergognosa tratta degli esseri umani, le parole del capo dello Stato sono stata la conferma che la decisione della Lega di proporre il suo bis è stata ponderata e giusta". Lo affermano in una nota i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. (Com)