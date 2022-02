Brexit: Sefcovic (Ue), rimanere concentrati su sfide pratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unione europea e Regno Unito devono rimanere concentrati sulle sfide pratiche sollevate dalle parti interessate dell'Irlanda del Nord, in particolare nel settore delle dogane e della circolazione dei prodotti sanitari e fitosanitari. In questo contesto, vengono viste come molto inutili le recenti istruzioni del ministro dell'Agricoltura nordirlandese di sospendere i controlli sanitari e fitosanitari tra la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord. Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, a seguito della sua videoconferenza oggi con la ministra britannica degli Affari esteri, Liz Truss, sull'attuazione del protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord. "Abbiamo fatto il punto sulle discussioni tecniche di questa settimana, sulla base di soluzioni di vasta portata che l'Unione europea ha proposto per facilitare l'attuazione del protocollo e rafforzare la stabilità e la prevedibilità per le persone e le imprese nell'Irlanda del Nord", ha spiegato Sefcovic. "Credo che dobbiamo rimanere concentrati sulle sfide pratiche sollevate dalle parti interessate dell'Irlanda del Nord, in particolare nel settore delle dogane e della circolazione dei prodotti sanitari e fitosanitari, in cui una comprensione potrebbe aiutare immediatamente e in modo significativo gli operatori sul campo, salvaguardandone l'integrità del mercato unico dell'Ue. Ho sottolineato quali processi dovrebbero essere in atto e quali dati dovrebbero essere raccolti a tale riguardo", ha proseguito il vice presidente. (segue) (Beb)