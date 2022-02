Brexit: Sefcovic (Ue), rimanere concentrati su sfide pratiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È in questo contesto che vediamo molto inutili le recenti istruzioni del ministro dell'Agricoltura nordirlandese di sospendere i controlli sanitari e fitosanitari tra la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord. Crea incertezza e imprevedibilità per le persone e le imprese nell'Irlanda del Nord. Questi controlli sono necessari affinché l'Irlanda del Nord possa beneficiare dell'accesso al mercato unico delle merci dell'Ue", ha spiegato Sefcovic. "Secondo le nostre informazioni, i funzionari dell'Irlanda del Nord continuano a effettuare controlli sulle merci in arrivo nell'Irlanda del Nord. È essenziale che questo rimanga così. La Commissione europea seguirà da vicino gli sviluppi sul campo", ha aggiunto il vice presidente. "Il Protocollo, pietra angolare dell'accordo di recesso, è un accordo internazionale. È quindi responsabilità del governo del Regno Unito rispettare i propri obblighi legali derivanti dal Protocollo, l'unica soluzione che abbiamo trovato con il governo del Regno Unito per proteggere l'accordo del Venerdì Santo (Belfast), tenendo conto del tipo di Brexit scelto dal governo del Regno Unito. È rispettando i nostri obblighi internazionali e rispettando le nostre responsabilità, che la fiducia viene costruita e mantenuta, anche in futuro", ha concluso Sefcovic spiegando che entrambe le squadre proseguiranno "intensi colloqui" per facilitare l'attuazione del Protocollo la prossima settimana. Sefcovic incontrerà di nuovo la ministra degli Affari esteri britannica Liz Truss venerdì 11 febbraio. (Beb)