Siria-Usa: portavoce Pentagono, "tre civili morti a causa suicidio Al Qurayshi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito al suicidio, tramite l'azionamento di una cintura esplosiva, del leader dello Stato islamico (Is) morto oggi durante un raid delle forze anti-terrorismo degli Stati Uniti dispiegate in Siria, Abu Ibrahim al Hashimi al Qurayshi, sono rimasti uccisi anche la moglie e due figli del terrorista. Lo ha annunciato oggi John Kirby, il portavoce ufficiale del Pentagono, durante una conferenza stampa indetta per rivelare i dettagli dell'operazione. "I rischi calcolati dell'operazione e i conseguenti sforzi delle nostre forze hanno permesso di limitare i danni e di evacuare incolumi dieci persone tra donne e bambini che vivevano con Al Qurayshi e nei dintorno", ha detto Kirby, aggiungendo che "tutti gli americani coinvolti nell'operazione sono tornati alla base sani e salvi". (segue) (Nys)