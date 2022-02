Siria-Usa: portavoce Pentagono, "tre civili morti a causa suicidio Al Qurayshi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In giornata, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, aveva annunciato il successo di un'operazione militare statunitense svolta presso la cittadina di Atmeh, a circa 40 chilometri a nord di Idlib (non ovest della Siria), vicino al confine con la Turchia. Da quanto emerso, le forze speciali statunitensi avrebbero ingaggiato un pesante conflitto a fuoco durato circa due ore con i militanti dell'Is asserragliati nelle abitazioni circostanti l'edificio. Negli scontri armati sarebbero morte 13 persone - non sono ancora stati specificati quanti civili e quanti miliziani. Biden, ha rivelato che "mentre le forze speciali si avvicinavano alla cattura del terrorista, in un atto finale di disperata codardia, quest’ultimo ha deciso di farsi saltare in aria senza alcun riguardo per la sua famiglia e per chi gli stava intorno. Così, ha causato la morte di diversi membri della sua famiglia esattamente come il suo predecessore (Abu Bakr al Baghdadi)". (segue) (Nys)