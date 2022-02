Siria-Usa: portavoce Pentagono, "tre civili morti a causa suicidio Al Qurayshi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nato a Tal Afar nel 1976 in Iraq, si hanno poche notizie su Abu Ibrahim al Hashimi al Qurashi, il cui vero nome sarebbe Amir Mohammed Abdul Rahman al Mawli al Salbi. La sua nomina alla guida dello Stato islamico era stata annunciata il 31 ottobre 2019, pochi giorni dopo l’uccisione di Al Baghdadi, avvenuta il 27 ottobre. L’operazione condotta dalle forze speciali statunitensi avviene pochi giorni dopo la fine di uno dei più grandi attacchi dello Stato islamico dalla sua sconfitta territoriale nel 2019 condotto contro il carcere Al Sinaa nel quartiere Gheweran di Al Hasakah (nel nord est della Siria) gestito dalle Forze democratiche siriane (Fds), le milizie curdo arabe alleate degli Stati Uniti. In un assalto condotto con attentatori suicidi a bordo di auto cariche di esplosivo e miliziani armati, lo Stato islamico ha praticamente tenuto impegnate per ben sei giorni – dal 20 al 26 gennaio – le milizie curdo arabe delle Sdf con un bilancio di finale di 373 morti, di cui 268 miliziani dell’Is, 98 combattenti curdi e sette civili. Proprio Al Qurayshi, secondo diverse fonti stampa, sarebbe l'ideatore del piano che ha portato al tentativo di evasione dal carcere di Al Sinaa. Inoltre, Al Qurayshi figurerebbe tra i comandanti dell'Is che ordinarono e gestirono il genocidio degli yazidi iracheni del 2014, quando i miliziani del Califfato uccisero circa 5 mila yazidi e condotti in prigionia una cifra tra i sei e i dieci mila, tra cui molte donne e bambine. (Nys)