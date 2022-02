Quirinale: Salvini telefona a Mattarella per complimentarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Matteo Salvini, che oggi non era presente al discorso di insediamento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perché positivo al Covid, ha espresso telefonicamente al capo dello Stato i complimenti "per lo splendido e convincente intervento", sottolineando soddisfazione soprattutto per i passaggi sulla giustizia e per gli applausi di tutte le forze politiche. E' quanto riferisce la Lega. (Rin)