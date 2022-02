Siria: Onu chiede indagine su morti civili in raid Usa per uccidere leader Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno espresso la loro preoccupazione per le vittime civili, almeno 13, durante l'operazione condotta dalle forze speciali degli Stati Uniti nel nordovest della Siria per uccidere il leader dello Stato islamico Abu Ibrahim al Hashimi al Qurayshi. In una conferenza stampa il portavoce dell’Onu, Farhan Haq, ha sottolineato che sarà necessario condurre un'indagine per far luce su quanto è accaduto. L'operazione statunitense condotta oggi nella cittadina di Atmeh ha ucciso 13 persone, inclusi sei bambini. "Abbiamo preso atto dell'annuncio da parte del presidente degli Stati Uniti della morte di Abu Ibrahim al Qurayshi, il leader di Daesh (acronimo in arabo per Stato islamico dell’Iraq e del Levante). Prendiamo atto con preoccupazione delle notizie di vittime civili", ha affermato Haq. "Nel caso di cercare di determinare la responsabilità, sarebbe importante condurre un'indagine", ha aggiunto. (segue) (Nys)