Siria: Onu chiede indagine su morti civili in raid Usa per uccidere leader Stato islamico (2)

- Secondo l’Unicef almeno sei bambini sono stati uccisi e una bambina è stata gravemente ferita ad Atmeh. In una nota, il direttore regionale ad interim dell'Unicef per il Medio Oriente e il Nord Africa, Bertrand Bainvel, ha sottolineato che “le aree popolate da civili sono state gravemente danneggiate”. Dall'inizio dell'anno, “la violenza si è fortemente intensificata a Idlib e dintorni, nel nord-ovest della Siria, dove vivono 1,2 milioni di bambini che hanno bisogno di assistenza”, ha dichiarato Bainvel. “Molte famiglie della zona sono sfollate interne, scappate dalla violenza in altre parti della Siria nel corso degli anni. L'anno scorso, quasi il 70 per cento delle gravi violazioni registrate contro i bambini in Siria si sono verificate nel nord-ovest”, ha aggiunto. “Questo recente aumento delle violenze avviene in un periodo di gelate e temperature record sotto lo zero in Siria e nella regione. Solo nelle ultime due settimane sono morti nel nord della Siria almeno cinque bambini siriani a causa delle dure condizioni invernali", ha sottolineato Bainvel. (Nys)