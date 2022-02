Torino: Lo Russo, proveremo a rinnovare modello risposta a emergenza senzatetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Data l'esperienza di quest’anno proveremo a rinnovare il modello con cui la città risponde all'emergenza senzatetto. Dovrà tener conto delle criticità per produrre i necessari cambiamenti per dare una risposta ai bisogni delle persone. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine della visita alle tende montate di fronte al Duomo di Torino per rispondere all'emergenza clochard. "Per noi questa è una tematica estremamente delicata - ha continuato Lo Russo - quella di porre l'attenzione alle persone in difficoltà, agli ultimi, a chi più di altri ha patito gli effetti di questa crisi pandemica. Ci penserà l'assessore Rosatelli, che sta lavorando bene sul tema, a dare una risposta che sarà più articolata e meno emergenziale", ha concluso. (Rpi)