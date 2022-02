Regno Unito: si dimette il direttore della comunicazione di Downing Street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile dell'ufficio comunicazione del primo ministro britannico Boris Johnson si è dimesso. Lo riferisce il giornalista del quotidiano "Daily Mail" Jason Groves su Twitter. "Ha detto agli amici che aveva sempre programmato di lasciare dopo due anni e che la sua uscita non è collegata a quella di Munira Mirza", ha scritto il cronista in riferimento alle dimissioni date oggi dal consigliere capo del governo di Johnson, Munira Mirza, dopo che il premier ha affermato che il segretario del Partito laborista Keir Starmer non è riuscito a perseguire il serial killer sessuale Jimmy Savile quando era a capo della pubblica accusa. (Rel)