Siria: Russia sostiene Stati Uniti in attività antiterroristiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca sostiene gli sforzi di altri Paesi, compresi i membri della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti, nelle attività antiterrorismo in Siria. Lo comunica il ministero degli Esteri russo in un comunicato, in relazione all'uccisione del capo dello Stato islamico, Abu Ibrahim al Hashimi al Qurayshi, in un'operazione condotta dalle forze speciali degli Stati Uniti la scorsa notte nella parte settentrionale della provincia di Idlib. "Siamo pronti a cooperare con tutti i Paesi interessati a stabilire una lotta efficace congiunta a questa minaccia comune", si legge nel comunicato della diplomazia di Mosca. Secondo quanto riferito dall'emittente statunitense "Cnn", gli Stati Uniti si sarebbero inoltre coordinati con la Russia per "decongestionare" lo spazio aereo su Idlib e poter condurre l'operazione che ha visto l'impiego di diversi elicotteri.Gli Stati Uniti non hanno offerto i dettagli dei russi.(Rum)