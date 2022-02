Quirinale: M5s, appello Mattarella su riforma giustizia non cada nel vuoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate ed i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Giustizia osservano che "l’appello sulla giustizia lanciato dal presidente Mattarella nel corso del suo discorso di insediamento deve spingerci a moltiplicare gli sforzi per completare quella riforma della settore a cui il M5s lavora ormai da tempo. Gli obiettivi raggiunti nel corso di questa legislatura sono molti ma diverse questioni, a partire dalla riforma del Csm fino alla legge sull’ergastolo ostativo, restano ancora aperte e dovranno necessariamente concludersi in maniera positiva". I parlamentari aggiungono in una nota: "In linea con quanto già previsto dal disegno di legge dell’ex ministro Bonafede, occorre accelerare i lavori parlamentari per porre un freno alla degenerazione del correntismo in magistratura e al fenomeno delle 'porte girevoli', nel pieno rispetto e a maggiore garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura. Per quanto riguarda l’ergastolo ostativo, invece, il nostro obiettivo è quello di preservare e migliorare questo istituto, rispondendo alle indicazioni della Corte costituzionale". Gli esponenti pentastellati concludono: "Quello della giustizia, come ha sottolineato il presidente Mattarella, è un tema connesso con gli interessi della collettività e i cittadini devono poter riporre il massimo della loro fiducia verso la giustizia. Il nostro impegno proseguirà nel solco di quanto realizzato sino ad oggi, per restituire agli italiani una giustizia più efficiente, che goda di rinnovato prestigio, e su cui poter contare senza riserve". (Com)