Disabili: Corbucci (Pd), consulta cittadina più giusta e rappresentativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il consiglio comunale ha approvato oggi il nuovo regolamento per la consulta cittadina permanente per le persone con disabilità e le loro famiglie e le linee guida per le consulte municipali. Il regolamento è stato approvato trasversalmente dai consiglieri di diverse forze politiche, che in queste settimane hanno contribuito ad arricchire il dibattito e a presentare proposte e suggerimenti nelle commissioni politiche sociali e Roma Capitale. È un primo passo importante a cui tenevamo particolarmente". Lo dichiara in una nota Riccardo Corbucci, consigliere capitolino del Pd e presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione tecnologica. “Per quanto riguarda le preoccupazioni di chi avrebbe voluto una partecipazione di singoli cittadini scelti con un’estrazione a sorte” spiega Corbucci “è necessario ricordare come l’amministrazione abbia il dovere di garantire il principio della rappresentanza, sancito nella nostra Costituzione e alla base della nostra democrazia. Le battaglie, le idee e la stessa politica non si può proprio fare per sorteggio. Non si affida al caso il futuro di persone e famiglie che hanno bisogno del sostegno delle Istituzioni. Per questo ringrazio tutti quei consiglieri comunali, gli assessori e i consiglieri municipali e tutte quelle realtà che hanno contribuito a rendere questo regolamento più giusto e rappresentativo per la città di Roma”. (Com)