Enel: nel 2021 ricavi per 88,3 miliardi (+33,8 per cento), Ebitda ordinario a 19,2 miliardi (+6,7 per cento) (2)

- L’Ebitda ordinario - prosegue la nota - ammonta a 19,2 miliardi di euro, in aumento di 1,2 miliardi di euro (+6,7 per cento) rispetto ai 18 miliardi di euro del 2020. Tale incremento, che include la plusvalenza realizzata per la cessione della partecipazione detenuta in Open Fiber Spa., è inoltre attribuibile a Enel Green Power, prevalentemente a seguito delle migliori performance operative in Nord America e Brasile a seguito dell’entrata in funzione di nuovi impianti; del miglioramento del margine in Spagna, sia per le migliori performance degli impianti eolici e solari, sia per gli effetti positivi legati all’esito favorevole di un contenzioso, e a Enel X, prevalentemente in Italia e Nord America, per effetto dell’incremento dei margini dei servizi associati alle nuove iniziative commerciali e alle attività di demand response. A fronte delle variazioni positive sopra evidenziate - si legge ancora nel comunicato - si registrano effetti negativi derivanti dall’andamento dei tassi di cambio, prevalentemente in America Latina, dalla normalizzazione delle attività di trading rispetto all’esercizio precedente e da una contrazione dei margini nei mercati finali, anche per effetto dei maggiori costi di approvvigionamento. L’Ebitda (margine operativo lordo), che include gli effetti delle componenti non ordinarie relative agli oneri derivanti dai piani di ristrutturazione aziendali avviati dal Gruppo nell’ambito del processo di transizione energetica e digitalizzazione, all’adeguamento di valore di magazzini e parti di ricambio relativi ad alcuni impianti a carbone in Italia, Spagna e Cile, nonché ai costi sostenuti per effetto della pandemia da Covid-19, è pari a 17,6 miliardi di euro (16,9 miliardi di euro nel 2020, +4,1 per cento). (Rin)