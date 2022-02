Algeria: Banca centrale autorizza istituti nazionali ad aprire conti in valuta estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca Centrale d'Algeria ha inviato alle banche una nuova nota relativa all'apertura di conti in valuta estera. Secondo quanto si legge nella nota, la Banca centrale autorizza gli istituti di credito nazionali ad aprire conti in valuta estera. "Tali conti saranno dedicati al trattamento delle transazioni in contanti in valuta estera concluse tra banche per loro conto o per conto dei loro clienti, e sono soggetti alle stesse regole operative e autorizzative di quelle che regolano i conti i dinari algerini”, si legge nel documento. Questi conti "operano a credito e non devono comunque presentare una posizione a debito", spiega la stessa fonte. La Banca d'Algeria ha inoltre preso atto che "il conto in valuta continuerà ad essere dedicato a tutte le operazioni specifiche della banca", precisando che gli istituti trasmetteranno alla direzione generale delle relazioni finanziarie esterne della Banca centrale l'elenco delle persone autorizzate a spostarlo.(Ala)