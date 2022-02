Enel: indebitamento finanziario netto pari a 52 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indebitamento finanziario netto di Enel Spa a fine 2021 è pari a 52 miliardi di euro. Lo si legge in una nota del Gruppo dopo che questo pomeriggio il Consiglio di amministrazione di Enel S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Michele Crisostomo, ha esaminato i risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2021. . La variazione rispetto ai 45,4 miliardi di euro rilevati nel 2020 (+14,5 per cento) è riferibile al fabbisogno generato dagli investimenti del periodo, al pagamento dei dividendi e all’acquisto di un’ulteriore quota di partecipazione nel capitale di Enel Américas. I positivi flussi di cassa generati dalla gestione operativa, l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile subordinato ibrido perpetuo e la cessione della partecipazione detenuta in Open Fiber S.p.A. hanno parzialmente compensato il fabbisogno finanziario connesso alle fattispecie sopra evidenziate. La consistenza del personale a fine 2021 è pari a 66.279 unità (66.717 unità a fine 2020). Nel 2021 - si legge ancora nel comunicato - il Gruppo Enel ha prodotto complessivamente 222,6 TWh di elettricità (207,1 TWh nel 2020), ha distribuito sulle proprie reti 510,3 TWh (485,2 TWh nel 2020 ) e ha venduto 309,4 TWh (298,2 TWh nel 2020). In particolare, nel 2021 all’estero il Gruppo Enel ha prodotto 174,6 TWh di elettricità (164,6 TWh nel 2020), ha distribuito 283,5 TWh (270,8 TWh nel 2020 ) e ha venduto 216,7 TWh (208,0 TWh nel 2020).– (Rin)