Quirinale: Di Giorgi (Pd), Mattarella ha posto la cultura al centro del Paese

21 luglio 2021

- "Nel discorso di insediamento del Presidente Mattarella molto apprezzato, quando ha citato -inatteso- il ruolo della cultura nel nostro paese. La bellezza dell'Italia, elemento identitario nel mondo. Ha indicato la strada della valorizzazione del patrimonio come elemento di sviluppo, anche per la nostra economia oltre che per il nostro spirito. E ha citato il mondo dello spettacolo che tanta attenzione richiede, il teatro, il cinema, tutto ciò che rende la nostra vita più piena e più ricca, non dimenticando la formazione nelle arti per i giovani che hanno il diritto di avere opportunità se decidono di fare dell'arte, della cultura e dello spettacolo il proprio progetto di vita". Lo afferma in una nota Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo del Partito democratico in commissione Cultura. "Un richiamo forte - aggiunge - a governo e parlamento perché dedichino le giuste energie a questo settore che ha bisogno di risorse e di riforme perché ne venga garantito lo sviluppo. Ringrazio il Presidente per questa attenzione. Rafforzeremo l'impegno secondo tale indirizzo per far crescere nel paese la condivisione di questo obiettivo. Lo dobbiamo alle tante imprese che lavorano nella cultura, alle nostre città e Regioni che devono proteggere e valorizzare il proprio patrimonio, ai giovani e ai tanti artisti che dedicano la loro vita alla 'bellezza' della cultura", conclude. (Com)