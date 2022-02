Quirinale: Bergamini (FI), parole Mattarella sono invito all'unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un discorso che mi ha molto colpito quello pronunciato oggi dal Presidente Mattarella: dignità e responsabilità le direttrici da seguire per plasmare un Paese più coeso, più equo e posto al centro della scena europea". Lo dichiara in una nota il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento ed esponente di Forza Italia, Deborah Bergamini, che ha "molto apprezzato il suo richiamo alla centralità del Parlamento, fondamentale per la tenuta indispensabile della nostra democrazia e alla responsabilità dei partiti che mai devono fare sentire soli i cittadini. Da parlamentare di Forza Italia ho sentito particolarmente mio il passaggio sulla necessità della riforma della giustizia che per troppo tempo è stata al centro dello scontro, perdendo di vista l'interesse dei cittadini". Così come "importante l'attenzione posta verso le donne vittime di violenza e quelle che sono costrette a scegliere tra professione e maternità. Ferite aperte per l'Italia da curare con maggiori tutele e riforme coraggiose. Parole pregne di significato che ci invitano, ancora una volta, a perseguire il bene comune nel segno dell'unità", conclude.(Com)